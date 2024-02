Detergenti senza plastica e sostenibili La sfida di Okapi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) LA STARTUP green tech TheNetwork Società Benefit, con sede a Bergamo, che opera con il brand R5 Living, ideata e fondata da Cristina Mollis (nella foto a destra), ha annunciato un aumento di capitale da un milione di euro. Lead investor è stato Innova Venture, il fondo della Regione Lazio per il venture capital gestito da Lazio Innova, insieme a Digital Magics, all’interno del programma di accelerazione Magic YouMan. Il programma, lanciato nel Lazio e dedicato allatà in tutte le sue forme – sociale, ambientale ed economica – è stato guidato dalla program director e attuale portfolio manager della startup che ha seguito l’operazione, Angela Agorini che entrerà nel board della Società. Digital Magics è il business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. ...