Derby del Lario Il Como arriva col problema del gol

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un pareggio agrodolce per il, contro il Parma. C’è la soddisfazione di aver giocato al livello della capolista con il sostegno di un grande pubblico, ma c’è il rammarico di vedersi sfilare il secondo posto dal Venezia. C’è poco però da compiacersi perché domani sera si è già in campo nel supercontro il Lecco. I biglietti del settore riservato ai tifosi delsono esauriti da tempo. È unmolto offensivo, che però si fa infilare in contropiede: è successo a Palermo e contro il Parma. Probabilmente Osian Roberts (nella foto) cambierà qualcosa, perché nonostante il gran possesso palla gli azzurri sono andati poco alla conclusione. La soluzione alla spagnola, di tre trequartisti, con una punta, con Cutrone fermo ai box da un mese, sta portando pochi gol. Roberts per giocare con due punte dovrà ...

