L'emergenza Dengue in Brasile e l'aumento globale dei casi fanno innalzare l'allerta nei porti e negli aero porti in Italia. È l'obiettivo della circolare ... (iltempo)

Dengue. I primi dati sulle ispezioni a navi e voli considerati a rischio: specifici per la Dengue, inviati per affissione nei punti sensibili. Usmaf-Sasn Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise. Sono state svolte 2 attività di vigilanza su navi: Catania (nave di linea ...quotidianosanita

Dengue, vigilanza su navi e aerei. Misure anche alla Spezia: L'”Ut” di La Spezia ha dato seguito alla richiesta di disinsettazione e disinfettazione straordinaria del porto commerciale da parte dell'AdSP del Mar Ligure Orientale La Spezia, 26 febbraio 2024 – ...lanazione

Sanità. Allerta per la Dengue, ma al momento in Italia la situazione è sotto controllo: Il ministro Schillaci: «Siamo allertati, ma tranquilli». Allo Spallanzani avviate le vaccinazioni per chi si reca in aree a rischio. In Brasile oltre 650mila casi nelle prime settimane del 2024 ...avvenire