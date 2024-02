Dengue | controlli su navi e voli a rischio zanzare | primi dati ispezioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) -anti-in porti e aeroporti. Dal 14 febbraio l'Italia ha alzato l'alert, dopo la circolare firmata dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute, con l'indicazione agli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf-Sasn) di controllare i mezzi e le merci in arrivo dai Paesi dove ilè alto o endemico. In quasi 2 settimane sono stati portati a termini iche hanno come obiettivo la prevenzione dell'importazione diinfette. Partiamo dal principale aeroporto italiano 'Leonardo Da Vinci' di Fiumicino (Roma). L'Ut, l'Unità territoriale, dell'Usmaf di Roma-Fiumicino - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - ha eseguito 16 vigilanze, anche in orario festivo e notturno, per ...