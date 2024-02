Decreto sblocca-Pnrr | c’è la bozza | più poteri alle amministrazioni e nuove norme per la sicurezza sul lavoro

Pnrr, fondi sbloccati per Giustizia, Comuni e Opere: ecco la bozza del Decreto: Dopo vari rinvii, potrebbe arrivare già oggi in Consiglio dei ministri il nuovo Decreto sblocca-Pnrr. L’obiettivo è velocizzare la fase esecutiva dei cantieri, evitando possibili drammatici ritardi ...ilgazzettino

Il voto agli studenti fuorisede per le Europee è un passo storico, ma non è abbastanza: Il voto fuori sede, quando la legge delega verrà approvata, prevede una sperimentazione prima per le Europee (che di fatto avverrà questo giugno), poi ai Referendum e infine alle Politiche. In seguito ...ilfattoquotidiano

Troppi detenuti in cella: lo svuota-carceri a destra non è più un tabù: Italia Viva presenta un ddl svuota-carceri e la maggioranza apre: con il sovraffollamento, ora non è più un tabù.lanotiziagiornale