Decreto PNRR | proroga contratti ATA | percorsi di specializzazione | orientamento | assunzioni e ITS Academy Via libera dal parte del governo BOZZA

La bozza del “ decreto Pnrr ” sul tavolo del Consiglio dei ministri del 26 febbraio, con le novità in materia di sicurezza nei cantieri annunciate dalla ... (ilfattoquotidiano)

Per l’impresa o il lavoratore autonomo privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 scatta la sanzione amministrativa a 6mila a 12mila euro (ilsole24ore)

LAVORO, CALDERONE: DL AVVIA PIANO PER LOTTA AL SOMMERSO: Roma, 26 feb - Con il Decreto PNRR "diamo attuazione al piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, con un approccio delle tre C: controlli, contrasto e compliance". Così il ministro ...9colonne

PNRR, FITTO: IN Decreto COPERTURA DI 12,8 MLD DI VECCHI E NUOVI PROGETTI: Roma, 26 feb- Nel Decreto PNRR appena varato dal Cdm “c'è la copertura per intero dei 12,8 miliardi di euro, che sono relativi sia ai 3,4 miliardi di euro di progetti che sono usciti dal Piano e che ...9colonne

oncorso straordinario magistrati, insorge Anm: "Viola la Costituzione, pronti a sciopero": Con il pretesto dell’attuazione del PNRR il Governo si appresta a scardinare l’architettura costituzionale del concorso per la magistratura”, denuncia il sindacato delle toghe. “Sono già in corso di ...reggiotv