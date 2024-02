Decreto Pnrr | l’esclusione dei Btp dall’Isee non varrà per chi chiede Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L‘esclusione dei Btp fino a un valore di 50mila euro dal calcolo dell’Isee nonper i “soggetti beneficiari dell’di” e del. Il distinguo spunta nella bozza del nuovoche dovrebbe arrivare oggi, dopo settimane di attesa, all’esame del consiglio dei ministri. “Al fine di consentire il raggiungimento delle categorie più vulnerabili del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”, si legge, “l’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applica ai soggetti beneficiari” dei due sussidi che hanno sostituito il reddito di cittadinanza. Con molti paletti e lasciando fuori centinaia di migliaia di ex percettori. La marcia indietro sembra ...