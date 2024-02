De Vrij non tradisce le attese | n 15* nella classifica marcatori Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Denon manca l’appuntamento con il suo gol stagionale, anche se fa attendere l’addirittura trentacinque partite. Chi non fa attendere nessuno è Lautaro Martinez, sempre più leader realizzativo della rosa. A seguire laaggiornata dell’di Inzaghi– Altre quattro reti, che portano il totale stagionale a quota 77. In trentacinque partite. Numeri impressionanti per l’di Simone Inzaghi, che segna in tutte le competizioni: Serie A (63), Champions League (9), Supercoppa Italiana (4) e Coppa Italia (1). La media gol per partita è di 2.2, in continuo miglioramento. Soprattutto in Italia. Non fa più notizia il capitano Lautaro Martinez, sempre più capocannoniere. A fare ...