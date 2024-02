De Rossi elogia Dybala | «Un campione! Sempre decisivo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’allenatore della Roma Ivan Juric ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro il Torino stasera Deha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra il Torino e il Roma nel post gara. «Contento per la vittoria, nonostante comunque qualche attimo di sofferenza.? I campioni sono decisivi in questo sport. C’è stato equilibrio nel primo tempo, loro se la giocano alla pari con tutti, come contro la Lazio. Sono una squadra forte, costruita con una fisicità importante e ti pressano. Sapevamo che sarebbe stata dura dopo la fatica con il Feyenoord, però abbiamo fatto delle cose buone. La cosa più bella è fare gol al 40’, ma il gol loro qualche minuto dopo avrebbe ucciso tutti».