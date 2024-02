De Rossi | «Dormirò poco per pensare al Brighton | ma anche per De Zerbi non sarà facile»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il tecnico della Roma Daniele Deha parlato in conferenza stampa nel post-partita del match contro il Torino, terminato 3-2 per i giallo. «I 20 minuti di gestione mi sono piaciuti davvero. Dicevo ai miei di non mollare mai, perchèloro non l’avrebbero fatto. È stata una partita da uccidere, ma avremmo dovuto gestirla meglio». Su Dybala, autore di una tripletta: «I campioni sono decisivi in questo sport. Penso che il primo tempo sia stato equilibrato. Sapevamo sarebbe stata dura ed infatti è stato così. Il palo ed il gol finale avrebbero potuto cambiare la partita» Sul gol di Zapata: «Sul gol del Torino mi è sembrata tutta bravura da parte di Zapata, bisogna solo fare i complimenti a lui. Tutti i gol potrebbero non essere presi, ma esistonoi giocatori forti nel calcio.sul ...