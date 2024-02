De Ketelaere non sfonda Funziona la gabbia rossonera Il grande ex fuori al 45’ Percassi | Orgogliosi di lui»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Luci a San Siro in chiaroscuro per Charles De, ilex atteso da entrambe le tifoserie. Il popolo del Meazza lo aspettava con curiosità, forse anche con preoccupazione, sicuramente con rimpianti. Un’attesa che ha pesato sulle spalle del 22enne di Bruges, che già un mese fa si era presentato alla Scala del calcio con la sua attuale maglia nerazzurra, nello scontro vinto dai bergamaschi in Coppa Italia. Serata fredda di gennaio, stadio quasi pieno e accoglienza all’insegna dell’indifferenza per il numero 17 nerazzurro che aveva giocato una buona partita pur senza gol o assist. Poi un mese da top player con gol a raffica, assist, giocate, portando il suo bottino stagionale a 10 gol e 7 assist. Numeri pesanti, per questo ieri sera entrambe le tifoserie si aspettavano di più da CDK. Che invece ha avuto un solo tempo a disposizione, ...

