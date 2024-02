De Agostini | “A Napoli sono cambiati 3 allenatori | il problema bisogna cercarlo altrove”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) De: adesso i calciatori devono dimostrare qualcosa perchè anche ieri, dopo 3 palle gol pazzesche, ilprende gol, non è possibile A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano De, ex calciatore deldi Ranieri. Queste le sue parole: De: per Ranieri parlano i risultati. E’ ancora stimato “Per Ranieri parlano i risultati. E’ ancora stimato, aggiornato e preparato ed infatti è ancora lì.? Quando cambi 3e ilresta vuol dire che non riguarda gli. Quest’anno vedo sempre gesti di stizza nelle sostituzioni, cose che lo scorso anno non accadeva mai. L’anno scorso c’era più umiltà, adesso invece nessuno accetta neanche la ...