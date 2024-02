Davvero tutta la felicità dell’anno passato andava scontata con questa rapidità?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ipotesi di irrealtà Partiamo da un fatto. La scorsa stagione non è stata un miracolo, è stata un fatto reale, conseguenza di altri fatti, di numerose e divertenti stagioni. La scorsa stagione non è stata improvvisata, ed è anche per questo che tutti abbiamo abbandonato ogni superstizione e abbiamo festeggiato quasi tutte le settimane, con gli occhi gonfi di bellezza, di leggerezza, die aggiungete quello che vi pare. No, non è stata un miracolo, non è stata sognata o irreale, è accaduta, esattamente così come la ricordiamo. Il campionato per il quale dobbiamo usare il principio di irrealtà è questo, nulla di quello che sta accadendo al Napoli asseconda la ragionevolezza. Se fossimo persone a cui piace usare iperboli, diremmo folle, e, non importa, lo diciamo. Nulla di quello che accade in campo somiglia nemmeno lontanamente a quello che dovrebbe accadere, non ...