Davide Valsecchi fuori da Sky | via dalla Formula 1 anche Federica Masolin Ecco chi ci sarà al loro posto

(Di lunedì 26 febbraio 2024)cone la squadra di SkySportF1da Sky. Con la partenza della nuova stagione di1, al via sabato 2 marzo sul circuito di Manama, gli appassionati spettatori delle quattro ruote non ritroveranno un volto ormai storico di Sky Sport, che in ogni weekend di gara era “in pista” conper tutti i commenti e le ultime sul Gran Premio. “Non lavorerò più per Sky per la1 da questa stagione. Peccato (…) Comunque su di morale perché noi siamo solo il contorno, i veri protagonisti sono i piloti” è l’annuncio dello stessoin un video pubblicato sui suoi social, che sembra palesare una certa ...

