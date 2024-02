D’Aversa | «Primo tempo alla pari con l’Inter | concessi due gol in 2’»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha provato a commentare la sconfitta del Lecce controper 4-0 al Via del Mare. L’allenatore dei salentini non butta via la prestazione. SERVIVA PIÙ ATTENZIONE ? Oltre a Simone Inzaghi, anche Robertoè stato intercettato da Rai Sport dopo Lecce-Inter: «Risultato pesante, i ragazzi sono stati bravi nela giocarecontro questa squadra. Poi bisogna dare merito a loro, perché se concedi qualcosina sono bravissimi a castigarti. Ora resettare per ricominciare a fare risultati. Difficile giustificare un 4-0, c’è stata unatà sul numero dei tiri, chiaro che poi la qualità fa la differenza. Ma concedere due gol in due minuti, dovevamo essere bravi a mantenere la partita in equilibrio per rendere loro la vita ...