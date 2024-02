Dalla crema di mojito alla ricciola Hamachi | ecco gli ingredienti scelti dalle “pizzerie d’autore” nelle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ancona, 26 febbraio 2024 - Parola d'ordine: innovazione. Questa è la caratteristica che rende speciali i locali delleinseriti nella nuova Guida di Identità Golose. Sono le, quelle che "si pongono al passo coi tempi, che abbracciano nuove sfide, che sanno innovare e innovarsi". Questa lista di eccellenze è ideata dall’autorevole testata italiana di cucina internazionale, Identità Golose. Nella lista compaiono "le miglioricontemporanee, quelle che vanno oltre, che studiano impasti sempre più perfetti, che creano topping raffinati, in dialogo continuo con l'alta cucina".led'autore per provincia. Ancona Ama - Officina della pizza, via Giacomo Matteotti 165, Ancona: il pizzaiolo è Andrea Moroni. Viene usato un impasto nato da un blend ...