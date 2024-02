Dalla comunità-villaggio al villaggio globale | sempre più dominati dall’incertezza | forse…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bergamo. Nella civiltà contadina c’era la bussola del “passo secondo la gamba”; con le accelerazioni impressepost-modernità, dove stiamo andando? Chiedendo troppo al nostro cervello, come nel presente, corriamo un rischio… C’è un’uscita di sicurezza dall’emergenza educativa che segna in generale, e senza confini, questo tempo? È possibile, come sostengono alcuni addetti ai “lavori”, che anche in passato i problemi dei comportamenti adolescenziali e giovanili si sianoposti con difficoltà di soluzione. La differenza starebbe ora soprattutto in una comunicazione fattasi più tempestiva e senza limiti. Siamo insomma nell’era dei social e le notizie corrono in tempo reale giorno e notte. A monte però la domanda cruciale è a sapere se c’è o meno un aggravamento, e quanto, della situazione a prescindere dal flusso delle notizie: che non sono ...