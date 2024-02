Dalla chiesa corteo in preghiera | Ucraina | la nostra amata terra Ricorre un triste anniversario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tutti uniti in piazza per ricordare i due anni di guerra ine dire basta al conflitto. Ieri pomeriggio, secondodell’invasione russa in, si è tenuta la camminata-manifestazione di pace, organizzatacomunità. Ritrovo, dopo le 16, nelladi via Cosmè Tura 29, dove si è tenuta una messa. Poi il lungoè proseguito per alcune vie del centro da un tratto di via Cavour, passaggio dall’acquedotto monumentale, via Garibaldi, piazza Municipale e l’arrivo in piazza Trento Trieste. Si è trattato di un momento per non dimenticare quanto sta accadendo dal 24 febbraio 2022 in, dopo l’invasione dell’esercito russo. Nelun centinaio di cittadini ucraini, che vivono a Ferrara. ...