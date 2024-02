Dal primo ottobre patente a punti per sicurezza sul lavoro

Il primo test per l?inchiesta della procura di Torino sull? Eredità Agnelli è previsto per mercoledì. Quando il Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi sulla... (ilmattino)

JR in Amazzonia ai confini con la Colombia, per combattere deforestazione e devastazioni minerarie: Circa tre anni fa arrivò fino in Australia per contribuire a salvare dal declino ecologico il fiume Darling, tanto importante per i popoli aborigeni, che lo chiamano Baaka... Pensa già ad una ...corriere

Il Milan lo prende dal Real Madrid: stavolta è una grande scommessa: Il Milan potrebbe centrare un colpo a sorpresa dal Real Madrid (LaPresse ... tra cui anche il Milan, prima di finire al Real Madrid, dopo aver messo in secondo piano il Barcellona. Stiamo parlando ...calciomercato

Addio a Renzo Milesi, aveva appena compiuto cento anni: era un ex internato: ALBIGNASEGO - «Bene così non siamo mai stat,i» amava ripetere Renzo Milesi, il centenario di Albignasego mancato mercoledì. Per lui che la vita l’aveva vissuta ...ilgazzettino