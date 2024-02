Dal primo ottobre patente a punti per sicurezza sul lavoro

Il primo test per l?inchiesta della procura di Torino sull? Eredità Agnelli è previsto per mercoledì. Quando il Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi sulla... (ilmattino)

Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi hanno vissuto un momento di crisi , non noto alla cronaca rosa italiana. A quando risale il loro primo incontro ? ... (donnapop)

Il Milan lo prende dal Real Madrid: stavolta è una grande scommessa: Il Milan potrebbe centrare un colpo a sorpresa dal Real Madrid (LaPresse ... tra cui anche il Milan, prima di finire al Real Madrid, dopo aver messo in secondo piano il Barcellona. Stiamo parlando ...calciomercato

Addio a Renzo Milesi, aveva appena compiuto cento anni: era un ex internato: ALBIGNASEGO - «Bene così non siamo mai stat,i» amava ripetere Renzo Milesi, il centenario di Albignasego mancato mercoledì. Per lui che la vita l’aveva vissuta ...ilgazzettino

Conosci il primo francobollo della storia Ecco quanto vale oggi: Ci sono invenzioni che come poche altre, sono riuscite a diventare ed in molti casi anche a restare fortememente iconiche e operative in ambiti concettuali, portando una differenza tra “prima” e “dopo ...iltarantino