Dal primo ottobre arriva la “patente a punti” per la sicurezza sul lavoro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Daluna “” per lasulcon 30 crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Lo prevede una bozza del decreto Pnrr che andrà all’esame del Consiglio di ministri di questo pomeriggio. La“è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del” e richiederà l’iscrizione alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. Una bozza del decreto Pnrr che andrà all’esame del Cdm prevede l’introduzione della “” per la ...

Arriva dal primo ottobre 2024 la patente a punti per la sicurezza sul lavoro . Lo prevede la bozza del dl Pnrr. Sono tenuti al possesso della patente le imprese ... (quotidiano)

Firenze, 26 febbraio 2024 – Dal primo ottobre 2024 arriva la patente a punti per la Sicurezza sul lavoro . Lo prevede la nuova bozza del decreto Pnrr, atteso ... (lanazione)

