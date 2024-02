Dagospia | “Ferragni e Fedez si sono visti venerdì | scambio di lettere infuocato E lui cerca casa”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Chiarasiincontratinella loro nuovadi Milano. Lo riferisce, il sito fondato da Roberto D’Agostino che la scorsa settimana per primo aveva dato notizia della separazione tra la regine delle influencer e il rapper. Secondonon ciaffatto segnali di distensione tra i due. Anzi, i rispettivi avvocati si sarebbero “scambiati delledal tono accesissimo”., scrive ancora il sito di D’Agostino, “si erano ripromessi di tenere un profilo basso ma è bastato cheleggesse l’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere” per mandarlo “su tutte le furie”.sostiene anche che il rapper ...

