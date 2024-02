Dà una testata all’ex allenatore del figlio e gli spacca il naso | la violenza alla partita dei Pulcini a Cesano Boscone

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ha avvicinato l’ex mister di suoe dopo una discussione gli ha dato unandogli il setto nasale. È quanto è successo nella mattina di sabato 24 febbraio, durante ladeidell’Idrostar, squadra della provincia di Milano, a, che gioca al centro sportivo Bruno Cereda. Secondo quanto è stato ricostruito, dopo ladeidove gioca anche il bambino (i piccoli calciatori hanno tra gli 8 e i 9 anni), il padre ha incontrato l’, lo ha accusato di essere stato violento con il, l’si è difeso, “gli ho risposto che non doveva permettersi di lanciarmi simili accuse” e l’uomo lo ha aggredito con una ...

Milleproroghe/ Scudo penale e medici in pensione a 72 anni Un provvedimento-tampone e una risposta inadeguate al tema delle carenze: Come è ormai consuetudine anche per il 2024 è stato varato il Milleproproghe. Un testo legislativo che assomma tante disposizioni nuove e vecchie che avevano bisogno di essere introdotte o ...sanita24.ilsole24ore

Zazzaroni non cambia idea: "Sono una RSA. Di che cavolo stiamo parlando": Nella puntata di Pressing il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha ribadito il suo pensiero su una big italiana. Ospite fisso di Pressing, trasmissione condotta da Massimo Callegari e Monica Bertini ...areanapoli

Passeggero ubriaco su un volo da Dubai a Islamabad: tira una testata ad uno steward e viene immobilizzato: Il passeggero ha dato una testata ad uno steward che, aiutato da un collega, lo ha quindi spinto a terra e immobilizzato. I video mostrano l’uomo che viene bloccato con delle fascette, fornite da ...video.corriere