Da Pisa alla sede Cgil | la polizia deve agire solo quando vuole il Pd?

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da giorni va avanti la protesta della sinistra contro la, rea di aver manganellato gli studenti protagonisti della manifestazione pro-Palestina di. Dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, passando per i solitini popolari sui social network, dito puntato contro il governo e le presunte direttive per la repressione dei giovanissimi, dimenticando evidentemente il reale svolgimento dei fatti. Nessuno tra i compagni ha parlato delle immagini che incastrano ragazzi e ragazze mentre cercano lo scontro con gli agenti, impegnati – a fare il loro dovere – per impedire l’ingresso in uno spazio interdetto al corteo. “Sbirro di merda”, “infame”, “coglione”: questi gli epiteti urlati contro i poliziotti durante il tentativi di forzare il blocco. L’unica soluzione per laera quella di disperdere i ...