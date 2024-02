Da Gaza all’Ucraina | il reportage di Presa Diretta racconta le guerre in corso | l’anticipazione con l’intervista all’ex ambasciatore israeliano Liel

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente. È dedicata ai due conflitti inl’ultima puntata diche lunedì 26 febbraio alle 21:20 torna su Rai3 con ilTerra occupata, realizzato da Riccardo Iacona, con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis e Raffaella Pusceddu. Decine di migliaia di morti e di feriti, città e villaggi distrutti, combattimenti casa per casa in attesa che mesi di negoziati portino finalmente a un cessate il fuoco. A due anni dall’intervento russo in Ucraina, a quattro mesi dalla strage compiuta da Hamas in Israele e dall’inizio dell’operazione dell’esercito di Tel Aviv aattraversa i territori devastati dalle tante, troppein. In Israele ...