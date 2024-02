(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da Lily Gladdiretta da Scorsese alla magnetica Sandra Hüller, passando per grandi nomi quali, Mulligan e: una rassegna delle attriciall'Oscar 2024. Tre mogli in una condizione di precario equilibrio tra fedeltà, emancipazione e sopravvivenza, ingabbiate in ménage tutt'altro che convenzionali, e due donne di diverse generazioni ed epoche, ma entrambe determinate a perseguire le proprie aspirazioni a dispetto di pregiudizi ed ostacoli. Si potrebbero riassumere in queste due categorie i cinque ruoli che, quest'anno, hanno fatto guadagnare la nomination all'Oscara una cinquina di splendide interpreti: una selezione che include due grandi nomi del cinema americano,ed ...

Te la ritrovi davanti come sempre impeccabile, un filo austera pure, Annette Bening : tailleur pantalone in gessato scuro dal taglio perfetto, i capelli biondo ... (iodonna)

Il 14 marzo debutterà sugli schermi americani di Peacock la miniserie Apples Never Fall , con star Annette Bening e Sam Neill , ecco il teaser . Apples Never Fall ... (movieplayer)

Da Annette Bening a Emma Stone, le candidate all’Oscar come miglior attrice: Ma la mimetica immersione in un ruolo biografico, ovvero la campionessa di nuoto Diana Nyad, l'impegno anche 'fisico' di questa performance e l'indiscusso talento di Annette Bening sono stati fattori ...movieplayer

Oppenheimer: Robert Downey Jr. trionfa anche ai SAG Awards: Mentre il suo cammino verso gli Academy Awards continua, Robert Downey Jr ha conquistato un altro importante riconoscimento con il Premio SAG per il Miglior Attore non Protagonista in un Film. La star ...drcommodore

Robert Downey Jr miglior attore SAG: "No, non sono stanco dei discorsi di ringraziamento": I vincitori dei SAG Awards hanno visto l'ennesimo premio consegnato a Robert Downey Jr per la sua interpretazione come miglior attore non protagonista in Oppenheimer, con la star chiamata sul palco ...cinema.everyeye