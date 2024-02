Cutro | i familiari dei morti fanno causa allo Stato e a Frontex Il legale | “Devono emergere le responsabilità del sistema”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È di 15 pagine la lettera di diffida e messa in mora che, per conto delle famiglie delle vittime della tragedia di, lo scorso ottobre gli avvocati Marco Bona, Stefano Bertone ed Enrico Calabrese hanno inviato alla Sara Assicurazioni, la compagnia che si occupa dei sinistri avvenuti in Calabria per conto della Consap che, per il ministero delle Finanze, gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Una lettera in cui i legali hanno richiamato “le gravidi natura istituzionale” per le quali lodovrebbe pagare ai migranti 6 milioni e 450mila euro. Risarcimento che, però, la Sara Assicurazioni e la Consap non hanno intenzione di riconoscere aidelle vittime sostenendo che “non e? configurabile l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”. Avvocato Bona, ...