Curare la depressione con un antinfiammatorio | lo studio del San Raffaele

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 febbraio 2024 –e disturbi bipolari sono fenomeni in aumento, specialmente in una città come Milano. La medicina cerca di trovare la soluzione a malattie di questo tipo, nonostante la sfida sia difficile: l’ultimoin merito ae bipolarismo è stato pubblicato sulla rivista scientifica Brain Behavior and Immunity e dimostra per la prima volta la sicurezza ed efficacia della somministrazione di Interleuchina 2 a basso dosaggio in pazienti depressi con disturbo depressivo maggiore e bipolare. Lodell’Università e Ospedale SanLa ricerca è stata condotta dal professor Francesco Benedetti, responsabile dell'unità di ricerca in psichiatria e psicobiologia clinica e professore di psichiatria all'Università Vita -Salute Sane ...