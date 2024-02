Culle vuote | futuro appeso a un filo Ora la meglio gioventù va all’estero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 – “La crisi demografica in Italia e nel mondo". La scuola di educazione civica oggi affronta un tema che sembra tecnico, al limite della statistica, ma che ha una pressione enorme su temi di attualità: alimentazione, inquinamento, capacità di stare insieme. Ad affrontarlo il giornalista Ivo Brocchi che ne parlerà alle classi 3C, 3A, 4A del liceo artistico Piero della Francesca. "La demografia influisce sul governo del mondo da sempre. Nell’anno zero eravamo 200milioni, oggi 8 miliardi e 100". La crisi demografica in Italia... "Si spiega con fattori naturali e dalla diminuzione dell’immigrazione. Le curve naturali dipendono dalla fecondità, esiste un rapporto matematico preciso. In Italia siamo scesi a 1,28 per donna, quando con 2 saremo appena a parità. In Italia nel 2040, solo una donna su 4 farà figli. Se non ci fosse stata l’immigrazione avremmo ...