Cucciolo di Lupo Investito Salvato dopo Ore nel Freddo del Canale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'Aquila - Un giovaneè stato rinvenuto nel territorio della Valle Subequana, sollevando nuovamente la questione della sicurezza nelle aree protette. Il, chiamato Benny, è stato trovatoessere rimasto per ore nell'acqua gelida di unsul ciglio della strada, risultando ipotermico. L'incidente, avvenuto nei pressi di Gagliano Aterno, è stato segnalato grazie alla pronta reazione degli attivisti del WWF Abruzzo Montano, Benedetta Cericola e Luca Di Vincenzo, che hanno collaborato con le autorità forestali e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise per il recupero dell'animale. Benny sarà ora sottoposto ad accertamenti per valutare il suo stato di salute, che si preannuncia preoccupante. Il WWF Abruzzo Montano ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare ...

Imperia: teneva una cagna di Lupo cecoslovacco e sei cuccioli appena nati sotto il sole e senza acqua, 23enne a processo per abbandono di animali: I fatti risalgono al maggio 2020. Secondo l’accusa, la giovane avrebbe tenuto in condizioni di sofferenza una cagna di razza Lupo cecoslovacco e i suoi sei cuccioli appena nati. In particolare, gli ...imperiapost

