Crolla scala esterna d’accesso alla scuola a causa del maltempo Nessun ferito

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A Genova èta unadi accesso ad unadeldelle ultime ore. Per fortuna non si registra alcun. L'articolo .

Prima un iniziale cedimento alle 9,30 di una buona parte del marciapiede in via degli Zuccaro, in corrispondenza del cantiere per la costruzione di box ... (ilgiorno)

Maltempo, Crolla scala esterna d'accesso a una scuola a Genova: È Crollata una scala esterna d'accesso alla scuola Contubernio d'Albertis a Genova San Fruttuoso in via Amarena. Non si registrano feriti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia ...ansa

Patti: Dissesto, lapidi puntellate al cimitero di scala. L’amministrazione stanzia 50 mila euro: Nel piccolo cimitero di scala, situato a nord dell’omonima frazione ... di instabilità e causato il parziale ribaltamento dei loculi cimiteriali e il crollo di alcune lapidi, soprattutto in seguito ...98zero

Palazzo Crollato al Vomero: la strage di via Bonito, 9 morti e la scena nel film “Le mani sulla città”: Alcuni testimoni videro il palazzo piagarsi in due e Crollare su se stesso ... i periti conclusero che a provocare la tragedia fu l’erronea costruzione della scala centrale dell’edificio, sostenuta da ...unita