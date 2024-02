Crolla muraglione a Genova | auto distrutta

Leggi tutta la notizia su inmeteo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Questa mattina, il quartiere di San Fruttuoso è stato interessato dal crollo delche delimitava il parcheggio della Scuola Contubernio, situata in via Amarena. Le cause del cedimento sembrano…L'articolo Meteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.