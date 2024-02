Cristina Parodi | chi sono i figli | “La cosa più bella che abbiamo costruito io e mio marito”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ed ilGiorgio Gorigenitori di trenati dalla loro unione: Alessandro, Benedetta ed Angelica rispettivamente di 27, 28 e 23 anni. La giornalista sarà ospite oggi a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno. Nel 1995 il volto Mediaset convola a nozze con Giorgio Gori: l’anno successivo la famiglia si allarga con l’arrivo di Benedetta. La primogenita, classe 1996 è laureata all’Università del Gusto di Pollenzo e nutre un grande interesse per la sostenibilità oltre che la passione per la musica in comune con gli altri fratellli. In occasione della partecipazione della madre a Canzone Segreta, aveva realizzato un videomessaggio che recitava quanto segue: 2Ciao mamma, so che ormai è un po’ che siamo lontane, ma volevo dirti che non c’è stato un singolo momento in cui ...