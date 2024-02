Cristiano Ronaldo-Juventus | decisione ad aprile sui 19 | 5 milioni non pagati

ARABIA - Aperta un'indagine sull'esultanza polemica di Cristiano Ronaldo: Guai in vista per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. La Federcalcio saudita ha infatti aperto un'indagine disciplinare nei confronti dell'attaccante portoghese per un gesto ritenuto "immorale" nel c ...napolimagazine

Cristiano Ronaldo risponde alle provocazioni: aperta un’indagine dopo il gestaccio | VIDEO: Cristiano Ronaldo, si sa, o si ama o si odia. Il calciatore portoghese sta disputando la sua stagione con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, dove non mancano le polemiche. CR7 finisce spesso nella bufera, ...sportfair

Dagli addominali alla fase genitale, tutti i (brutti) gesti di Cristiano Ronaldo. La Federcalcio saudita apre un’inchiesta: Fatto sta che Ronaldo ha smesso da un po’ di mostrare gli addominali – simbolo di forza – ed ha preso a concentrarsi sulle parti più intime. I genitali, espressione più o meno coniugabile di offesa e ...dire