Cristiano Ronaldo criticato per “gesto osceno” in risposta agli inni di Lionel Messi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:sta affrontando le critiche in Arabia Saudita per aver compiuto uninai cori didei tifosi durante la vittoria per 3-2 di Al-Nassr contro Al-Shabab nella Pro League di domenica.ha portato Al-Nassr in vantaggio con un rigore dopo 21 minuti, ma la sua squadra ha dovuto lavorare duro per la vittoria, che è stata suggellata grazie alla doppietta del brasiliano Anderson Talisca. Il secondo di questi è arrivato a quattro minuti dalla fine e mantiene Al-Nassr in corsa per il titolo, a quattro punti dalla capolista Al-Hilal con un’altra partita giocata. Ma dopo la partita, ci sono state polemiche quando sui social media sono emersi video di ...