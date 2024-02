Cricket | l’Italia chiude in testa al Girone A nella prima fase dei play-off della World Cup Challenge League

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Turno di riposo, in Malesia, per la Nazionale italiana di, spettatrice interessata degli ultimi incontridei-offCup: nell’ultimo incontro delA il Kuwait supera le Bermuda per 229/5-226/9, vincendo per 5 wickets. In virtù di questo risultatosi qualifica allaSuper Six del torneo comeclassificata delA, premiata dal Net Run Rate nei confronti del Kuwait, secondo. Terzo posto e qualificazione per l’Arabia Saudita, mentre vengono eliminate le Bermuda.seconda ed ultimadel torneo,affronterà ...

Passo falso della Nazionale Italia na di Cricket ai playoff della ICC Cricket World Cup Challenge League, in corso in Malesia. Sul campo di Kuala Lumpur, gli ... (sportface)

Hockey in line: gli Snipers TECNOALT vincono nettamente a Roma: CIVITAVECCHIA - Netta vittoria per gli Snipers TECNOALT nel campionato nazionale di serie B. I civitavecchiesi espugnano il campo del fanalino di coda Mammuth Roma per ...centumcellae

Inter macchina da gol: prima in Italia e in Europa. Il dato: Nei top cinque campionati europei, l' Inter è la squadra che ha segnato più gol: 63 gol in 25 partite. In questa speciale classifica, i nerazzurri hanno segnato lo stesso numero di reti di Bayern ...gianlucadimarzio

MERCATO - Lazio, obiettivo rinnovo per Zaccagni: La Lazio non vuole lasciarsi sfuggire Mattia Zaccagni. Presto il ds Fabiani incontrerà l'agente Giuffredi col quale i rapporti non sono dei migliori: si proverà a buttare acqua sul fuoco, nel ...napolimagazine