Cremonese-Sampdoria | vittoria per restare tra le prime

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cremona, 26 febbraio 2024 – Lanon ha avuto molto tempo per esaminare il combattuto pareggio con il Palermo. Il turno infrasettimanale, infatti, ha richiamato subito l’attenzione della squadra di Stroppa, che già domani sera (fischio d’inizio alle 20.30) tornerà in campo per affrontare una trasferta ricca di insidie come quella in casa della. Nonostante le numerose assenze e le difficoltà societarie del momento, la formazione blucerchiata rappresenta un ostacolo da prendere con le molle. L’ex campione iridato Pirlo ha a disposizione un gruppo che presenta diversi giovani interessanti ed alcuni elementi di sicura caratura, una compagine che, forse, non ha ancora trovato la sua fisionomia definitiva, ma che, senza dubbio, ha le carte in regola per rendere vita dura anche alla rivale più accreditata. Un discorso che vale a maggior ...