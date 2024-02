Courmayeur | morto sciatore francese freerider di 60 anni dopo una caduta di 20 metri | inutili i tentativi di rianimarlo

L'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia ZerottaL'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in ... (torino.corriere)

Non ce l'ha fatta lo sciatore free rider straniero caduto nel primo pomeriggio da un salto di roccia a Courmayeur , in provincia di Aosta. L'incidente mortale è ... (tg24.sky)

Privo di sensi tra i campi di Aquileia, passante dà l’allarme. All’arrivo dei soccorritori la persona è già morta: AQUILEIA - Notato a terra, privo di sensi, ogni tentativo di rianimazione per salvarle la vita è stato vano. Una persona è deceduta nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 febbraio, ...ilgazzettino

morto a 38 anni dopo intervento per perdere peso: tre medici indagati a Benevento: che ha disposto l'autopsia per chiarire la cause della morte. L'incarico sarà conferito domani. Il trentottenne deceduto era sposato ed aveva tre figli piccoli.napoli.repubblica

Mobilitazione Cisl per la sicurezza sul lavoro a Genova: Presidio dei lavoratori dell'edilizia davanti alla sede della Regione Liguria nell'ambito della mobilitazione nazionale della Cisl contro gli infortuni e le morti sul lavoro. In piazza circa 300 tra ...genova.repubblica