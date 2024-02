Costellazioni Familiari | che cosa sono | come funzionano e a cosa servono

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tra le attività alternative dedicate a migliorare il benessere emotivo ce n’è una dal nome davvero affascinante: le. Non tutti, infatti, scelgono la psicoterapia o la psicoanalisi per affrontare i propri disagi o problemi esistenziali, l’ansia, i blocchi emotivi. C’è chi rivolge ad esperti diversi. Ma aserve fare le? Chechiedere easpettarsi da una costellazione familiare? Ne parliamo con Elisabetta Bonaventura, esperta in discipline olistiche (Tarocchi Zen; Access Bars®, antenna di Lecher, massaggi sciamanici e olistici). ...