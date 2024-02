Così le guerre in Ucraina e Medio Oriente hanno cambiato l’Italia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nel febbraio del 2022, prima dell’invasione russa dell’, un litro di latte in Italia costava in media un euro e 45 centesimi. Oggi siamo a un euro e 76 centesimi. Due anni fa per comprare una bottiglia da un litro di olio extravergine d’oliva bastavano 5 euro. Oggi ne servono 8. Nel giro di ventiquattro mesi la spesa media annuale di una famiglia, nel nostro Paese, è aumentata del 18,5% (lo ha calcolato la Cgia di Mestre). E già alla fine del 2022 – secondo Istat e Banca d’Italia – la ricchezza degli italiani aveva perso in termini reali il 12,5% rispetto all’anno precedente, risultato di prezzi che salivano repentinamente mentre i salari restavano pressoché fermi. L’inflazione aveva già iniziato a mettersi in moto con l’uscita dalla pandemia di Covid, ma dopo che Putin ha lanciato la sua «operazione militare speciale» contro Kiev ha preso a galoppare come non ...