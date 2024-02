Così la Cina si approfitta dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’Europa ha due guerre alle porte, una ine un’altra in. Impossibile, o quasi, distrarsi. Eppure bisognerebbe trovare il tempo di guardarsi le spalle dalla. Il Dragone è ormai alle strette, la sua economia è solo un lontano ricordo dei ruggenti anni pre-pandemia. E persino la sua relazione con la Russia vacilla pericolosamente. Anche per questo Pechino sta reagendo in modo rabbioso, cercando sponde a destra e sinistra. Tutto questo per il Center for european policy analysis può essere un problema. Perché più il Vecchio Continente si dimostrerà sornione verso il Dragone, ignorandone le mosse e tentando di imbrigliarne le iniziative, più laavrà spazio di manovra, rimettendosi in pista nella gara con l’India a nuovo baricentro dell’economia asiatica, stringendo accordi a ...