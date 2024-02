Cos’è la legge della “tagliola” sarda e cosa succede se entro le 19 non termina lo spoglio per le Regionali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È in corso lodelle schede per le elezioniin Sardegna, che andrà avanti fino alle 19 di questa sera. In base alla, lodeve concludersi12 ore, altrimenti scatta la "tagliola": schede e registri saranno chiusi all’interno di buste sigillate e trasferite nei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali per il conteggio e la successiva trasmissione dei verbali alla Corte d’appello di Cagliari.

Amy Schumer, l'attrice e i commenti sul viso gonfio: «Ho la sindrome di Cushing»: È sposata dal 2018 con lo chef e agricoltore Chris Fischer e nel 2019 hanno avuto un bambino. Cos'è la sindrome di Cushing La sindrome di Cushing, chiamata anche ipercortisolismo, è una malattia ...ilmessaggero

Peste suina africana, diversi casi in Italia: dai sintomi al vaccino, cosa sapere: E al problema della peste suina. Una patologia che non coinvolge l'uomo. Ma cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Che cos'è la peste suina africana La peste suina africana è una malattia virale ...repubblica

Gas, alleanza sul biometano tra Italia e Grecia con i fondi Ue per la transizione verde: "È molto importante per noi essere partner di grandi aziende italiane", ha detto Skylakakis. Cos'è il biometano e come si produce: pro e contro per l'ambiente "Abbiamo iniziato a trasferire in Grecia ...it.euronews