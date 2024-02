Cosa succederebbe se venissimo sconfitti da Cina | Russia e Iran

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Non siamo in grado di immaginare la sconfitta?”, si domanda su Bloomberg lo storico Niall Ferguson. “Si potrebbe pensare che, avendo perso così recentemente una piccola guerra, gli americani non avrebbero avuto difficoltà a immaginare le conseguenze di una perdita di una grande guerra. Ma l’umiliante abbandono dell’Afghanistan nel 2021 è stato consegnato con notevole rapidità al buco della memoria collettiva. Presumibilmente un processo simile si verificherebbe se in una data futura l’esercito ucraino, affamato di munizioni, venisse invaso dai suoi avversari russi. Un anno fa Joe Biden si recò a Kiev e disse al leader ucraino Volodymyr Zelensky: ‘Ci ricordi che la libertà non ha prezzo; saremo con lei, signor Presidente: per tutto il tempo necessario’. Ciò si è rivelato: ‘Per tutto il tempo necessario ai repubblicani della Camera per cacciare Kevin McCarthy e tagliare gli aiuti ...