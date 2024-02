“Cosa sta succedendo in questo momento” Finalmente Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Per la prima volta da quando è uscita fuori la brutta notizia con la fine del suo matrimonioha rotto ilsu. Certo, non è stato proprio un annuncio spontaneo, nel senso che è stata beccata da un giornalista mentre stava andando ad un importante appuntamento. Le sue dizioni sono state rilasciate all’inviato di Pomeriggio Cinque della conduttrice Myrta Merlino. Poche ma significative le parole di, che non ha citato direttamentema ha detto qualdi veramente rilevante. Dopo che nei giorni scorsi era stato intercettato il rapper milanese dalle telecamere di Pomeriggio Cinque, adesso è toccata all’imprenditrice digitale, la quale è parsa tutt’altro che felice da ...