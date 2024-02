Cosa sono i buchi neri supermassicci?

La frode assicurativa è come una trama cinematografica in cui si muovono attori (i falsi testimoni) e altri soggetti, come avvocati, medici o altri esponenti ... (ildenaro)

Allarme smog, bimbi più vulnerabili a danni respiratori: Cosa fare: Sugli effetti dello smog sulla salute dei piccoli non ci sono dubbi. Come rileva la Commissione Ambiente della Sip, ampie evidenze scientifiche confermano l'esistenza di una forte associazione tra ...reggiotv

Massimo Bossetti, 13 anni fa fu trovato il corpo di Yara: «Io come Rosa e Olindo, spero ancora. In carcere faccio concorsi di cucina»: «sono fiducioso e ottimista che prima o poi pure sul mio caso ... Olivo riferendosi all’udienza fissata per il prossimo primo marzo per la strage di Erba. Cosa fa in carcere E Cosa fa in carcereleggo

NBA - Rissa Heat vs Pelicans, Spoelstra non contento della sospensione di Jimmy Butler: Una decisione che non è piaciuta a Erik Spoelstra: "Non avevo idea di Cosa aspettarmi dopo quanto accaduto", ha ... "Dal mio punto di vista, sono entrato in campo per fare da paciere", ha detto il ...pianetabasket