Corticella | tre ’rossi’ e un ko che fa male Trombetta pareggia | pesano le espulsioni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Brutta sconfitta interna per ildi Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, cade contro l’Aglianese al termine di una partita che ha visto i biancazzurri locali terminare in otto uomini. Ilscivola al sesto posto fuori dalla zona playoff (distante un punto). La prima occasione è di stampo ospite: sugli sviluppi di un corner, Della Pietra salta più in alto di tutti, ma vede negarsi la gioia personale da un provvidenziale intervento di Martelli. Al 14’, sul fronte opposto, è, servito da Farinelli, a sparare alto da buona posizione. Due minuti più tardi, l’Aglianese trova il gol del vantaggio: è Marino a lasciar partire una conclusione dal limite che si infila in rete. Al 38’, dopo una conclusione di Mascari respinta sulla linea da un difensore, è il locale Biondelli a scagliare una conclusione salvata in ...