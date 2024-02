Cortei | Renzi | ' il governo si dia una regolata | abbassare i toni please'

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Mattarella ha detto una cosa semplice: usare con studenti minorenni disarmati il manganello è una sconfitta. Penso che nessuno possa sostenere il contrario". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Ilsi dia una, aggiungo io. Questo clima non fa bene a nessuno, solo agli estremisti di entrambe le parti.-prosegue il leader di Iv-. E meno male che al Quirinale c'è una persona saggia ed equilibrata. Con buona pace di chi non ha capito quanto sia stato importante evitare strane operazioni sia nel 2015 che nel 2022. Il tempo è galantuomo".

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Mattarella non possono essere ignorate, racchiudono in loro un monito che va oltre i fatti esecrabili di ... (liberoquotidiano)

