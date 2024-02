Cortei | Magi | ‘Onu e Ue per codici identificativi | perché destra dice no?’

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – ?Cosa c?è di male nella bodycam e neisulle divise degli agenti delle Forze dell?Ordine? Già 20 Paesi europei hanno il coidentificativo, e anche l?UE con una risoluzione del 2012 ha esortato gli stati membri ad adottare questa misura. Nel 2016 il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite ha fatto lo stesso”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo. “Non si comprendelaabbia tutto questo interesse a garantire l?anonimato degli agenti e a farli operare in condizioni di irriconoscibilità: fossi un agente di polizia che opera nel pieno rispetto della legge, sarei il primo a volere bodycam e identificativo, proprio per tutelare il buon nome della divisa e isolare chi sbaglia. Non c?è nulla di punitivo e ...

