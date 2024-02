Corriere dello Sport – Logan Costa | il difensore piÃ¹ corteggiato in Francia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 2024-02-24 00:24:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Ã? nato a Saint-Denis, vicino allo stadio delle notti magiche delladi Zidane e Thuram, Karembeu e Deschamps, eroi senza tempo del mondiale vinto nel 1998, superando in finale il Brasile di Ronaldo.è cresciuto alla periferia di Parigi, ha ventidue anni, gioca nel Tolosa e trova spesso posto nella Top 11 della Ligue 1.centrale, un metro e 90, destro naturale, anticipo, colpo di testa, rapidità , maglia numero 6. LA SORPRESA – Personalità forte, marcatore puro, regista arretrato: diciannove presenze, un gol al Monaco e un assist nella partita con il Reims. Ha il passaporto francese, ma ha deciso di indossare la divisa della ...

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 26 febbraio 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

"Fedez furioso con Chiara Ferragni, l'incontro a Milano finisce in lite": il motivo: "Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano". È sempre Dagospia a rivelare l'ultima indiscrezione sulla coppia più chiacchierata d'Italia che, dopo le voci ...corrieredellosport

Chelsea ancora ko in finale a Wembley: l'incredibile record negativo: Non sembra avere fine la crisi del Chelsea, reduce dalla sconfitta in finale di Carabao Cup contro il Liverpool. Nonostante un mercato faraonico e una rosa ricca di stelle, i Blues si ritrovano ancora ...corrieredellosport

Piste abbandonate Negli Stati Uniti ce ne sono tantissime!: Le piste sono tra i luoghi più belli e sacri per gli appassionati di auto e moto. Sono luoghi di divertimento, di passione, dove l'amore per le corse raggiunge la sua massima potenza. Eppure non tutte ...corrieredellosport