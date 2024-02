Controlli a Prati | Flaminio e Ponte Milvio | Un arresto e una denuncia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità comune. L’azione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri della Capitale. I Carabinieri della Stazione di Romahanno rintracciato e arrestato un 60enne della provincia di Roma, condotto al carcere di Rebibbia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di ...